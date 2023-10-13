الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو .. انطلاق تمرينا مهما لقطاعات قوى الأمن الداخلي

66767
انطلاق التمرين التعبوي المشترك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

انطلاق التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي والقوات المساندة في وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.اضافة اعلان


التمرين التعبوي تحت رعاية وزير الداخلية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، افتتح معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني اليوم، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 91" بمنطقة الرياض.


 ورفع الفريق أول سعيد القحطاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله، على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

الداخلية تؤكد استمرارية تطوير التدريب

 وأكد أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة (وطن 91)، يقام بتوجيه ومتابعة من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.


مشاركة واسعة في التطبيقات والعمليات الأمنية

 يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي ستشاركان في التمرين (وطن 91) في عدد من التطبيقات والعمليات الأمنية.


اقرأ أيضا

8978و7
8:30 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الأمن العام يشارك في توعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الكلية التقنية بطريف
8:29 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

صيانة الطرق
7:58 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من الهيئة العامة للطرق حول طريق الرياض الرين بيشة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم

اقرأ أيضا

شاهد.. مياه الأمطار والسيول تُحوّل شوارع جازان لأنهار

وزير الخارجية: المملكة ترفض استهداف المدنيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

شاهد.. السيول وغزارة الأمطار على أبوعريش في جازان

شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم

تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العلم السعودي 12:48 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بمناسبة اليوم الوطني.. تعرف على محظورات استخدام العلم السعودي

الداخلية 5:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته

أهم 10 10:02 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التقديم بوظائف النيابة وانخفاض أسعار التأمين على السيارات

الداخلية 1:10 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مصادرة سكنهم والتشهير بهم.. الداخلية تعلن عن الإطاحة بـ 15 في جريمة كبرى

اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للمهندسين 1
4:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الهيئة السعودية للمهندسين: 3 حالات لإلغاء الاعتماد المهني

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
3:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

حافلات مكة
2:56 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الهيئة الملكية: 100 مليون مستفيد من حافلات مكة في الفترة التجريبية

طلاب السعودية
2:36 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تعديل بداية اليوم الدراسي بهذه المدارس.. ابتداءً من الأحد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم

العالم في أسبوع - صغيرة
6:54 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة والمعايير الجديدة لصرف حساب المواطن

وزير الخارجية
6:49 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة ترفض استهداف المدنيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

شركات الكهرباء
5:26 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم

حساب المواطن
5:21 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المكافآت الطلابية

ضغوط الحياة
5:16 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

هذه أبرز أسباب الاضطرابات النفسية في المجتمع السعودي