بالفيديو.. أمطار متفاوتة الغزارة وسيول على أحياء بارق وطبرجل

أمطار بارق وطبرجل اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار الخير وسيول في محافظة بارق بمنقطة عسير وأحياء محافظة طبرجل بمنطقة الجوف.ووثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة بارق بمنطقة عسير، مع جريان للسيول خاصة على الطرق السريعة.كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، على أحياء محافظة طبرجل بمنقطة الجوف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.حركة الرياح السطحية