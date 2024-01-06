بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في محايل عسير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في محايل عسير.





أمطار غزيرة في محايل عسير اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حالة الخليج العربي



فيديو من أمطار وشلالات #محايل_عسير

السبت ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

عبر : @EXE_911 pic.twitter.com/xxSFSaFNQR — FAHAD (@FAHAD_1322) January 6, 2024

وأظهر المقطع، لقطات تأسر العقول من أجواء محايل عسير مع هول الأمطار وتدفق الشلالات، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.وقال المركز: “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر هي “شمالية إلى شمالية غربية” بسرعة 15-30 كم/ساعة، على الجزء الشمالي والأوسط.وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحري “جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي”.أما بالنسبة لارتفاع الموج، فإنها تتراوح بين نصف المتر إلى متر، ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد.أما حالة البحر، فتكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين”.