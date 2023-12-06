الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء ضباء

أمطار ضباء
أمطار ضباء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية في محافظة ضباء بمنطقة تبوك.

أمطار وبرق في ضباء


وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة ضباء، خلال الساعات القليلة الماضية.اضافة اعلان
ووثق مقطع فيديو أخر، ظهور البروق في سماء ضباء، في ظل استمرار التقلبات الجوية الأمطار بعدة مناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس– بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومائج باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

ابشر
2:01 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وكيفية الاستعلام عن البصمة الإلكترونية في المملكة

مواقيت الصلاة
1:11 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الأربعاء 22 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

السيرة الذاتية - - توكلنا
1:06 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

هل يمكن تعديل العنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا؟

WhatsApp Image 2023-12-05 at 10.19.16 PM
11:34 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

خطوات تجديد الإقامة أون لاين عبر منصة "مقيم"

اقرأ أيضا

تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في هذه المدارس

البيان الختامي في زيارة ولي العهد لدولة قطر يطالب بوضع حد لانتهاكات الكيان المحتل

النيابة العامة تكشف عن عقوبة موجعة بشأن التزوير في حضور وانصراف الموظف

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس محافظة بدر غدًا الأربعاء

فيديو يوثق أحدث حيلة لوافدين يروجون مواد مخدرة في المدينة المنورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 11:08 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

56754 4:49 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية

567567 65 3:01 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد قوة الأمطار وتدفق سيول هدى الشام بمكة

5687557ع 1:31 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عصف مطري.. شاهد تقلبات الأجواء في جدة وجازان

اقرأ أيضا

الحرم المكي
10:31 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

تفاصيل الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة في الحرم المكي

رابت - الراتب - ريال -
10:22 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بالفيديوجراف .. شروط التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

أهم 10
10:04 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. ولي العهد في الدوحة والإنذار الأحمر يطرق سماء عدة مناطق

مساند
9:24 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

مساند تكشف عن رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ابشر
2:01 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وكيفية الاستعلام عن البصمة الإلكترونية في المملكة

مواقيت الصلاة
1:11 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الأربعاء 22 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

السيرة الذاتية - - توكلنا
1:06 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

هل يمكن تعديل العنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا؟

حساب المواطن
12:59 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. "10 ديسمبر".. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلا ويحسم موعد صرف الدفعة الجديدة

WhatsApp Image 2023-12-05 at 10.19.16 PM
11:34 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

خطوات تجديد الإقامة أون لاين عبر منصة "مقيم"

إدارة تعليم جدة
11:32 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في هذه المدارس