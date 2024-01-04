الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديوجراف.. في دقيقة واحدة أسهل طريقة للتقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

نظام نور
نظام نور
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يتطلع شاغلو الوظائف التعليمية المتقدمون بطلبات النقل الخارجي إلى قبولها؛ من أجل إنهاء حالة الاغتراب التي يعانون منها بعيدًا عن الأهل والأقارب. اضافة اعلان
يأتي هذا فيما تواصل وزارة التعليم، استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، 

ويستمر فتح باب التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 من رجب المقبل.

إجراءات النقل الخارجي للمعلمين


واعتمدت وزارة التعليم مجموعة من القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وتراعي:
- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.


خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور

وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

 

 4 فئات محرومة من النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم، أن هناك أربع فئات لا يمكنها التقديم على حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الحالي.
وأشارت الوزارة، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى أن طلب النقل يعتبر ملغيًا لكل من:

-تجاوزت أيام تغيبه عن العمل في النظام 15 يومًا فأكثر دون عذر خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني.

-من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70 من 100 أو عدم وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين.

-من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد - نقل خدمات - استقالة - تحويل لعمل إداري.... إلخ) ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام.

-والمجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.

 

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي

ومن المقرر عقب إغلاق باب التقديم، أن يتم النظر في الطلبات المقمة من المعلمين، ومن ثم إعلان النتائج.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور: 
تسجيل الدخول عبر موقع نظام نور الإلكتروني.
ادخال اسم المستخدم الخاص بالمعلم.
كتابة كلمة السر.
ادخال رمز التحقق الواضح أمامك.
اضغط على تسجيل الدخول.
اضغط على الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

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