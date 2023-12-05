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بالفيديوجراف .. شروط التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

رابت - الراتب - ريال -
قرض العمل الحر
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يتيح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على قرض العمل الحر وذلك بالنسبة للفئات والأشخاص العاطلين عن العمل.



شروط التقديم على قرض العمل الحر


1- أن يكون المتقدم أحد المواطنين الذين يمتلكون حرف أو مهنة خاصة. 

2- أن يقوم المستفيد بتقديم الوثيقة الخاصة بالحصول على العمل الحر وذلك من المنصة الخاصة بالعمل الحر. 

3- ألا يكون المستفيد عليه إحدى الديون السابقة لبنك التنمية. 

4-يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عاماً. 

5-عندما يقوم المستفيد بالعمل في النقل الموجه يجب أن يتم التأمين على السيارة أو المركبة. 

6- أن يكون الحد الأقصى للراتب الخاص بالمستفيد يصل بقيمة 14,000 ريال فقط. 

7-يلزم أن يقوم المستفيد بتأدية الضمانات والمستندات اللازمة لذلك. 

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مزايا وفوائد الحصول على قرض العمل الحر


يتيح الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية العديد من المزايا لشباب الوطن، كما يلي:
- يسمح هذا القرص بتنفيذ المشروعات الخاصة
- الحصول على مستوى معيشي متميز
- تحقيق العدالة الاجتماعية

 

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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

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