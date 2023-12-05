بالفيديوجراف .. شروط التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على قرض العمل الحر وذلك بالنسبة للفئات والأشخاص العاطلين عن العمل.
طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة pic.twitter.com/xvTylEH3JR— صحيفة تواصل (@twasulnews) December 4, 2023
شروط التقديم على قرض العمل الحر
1- أن يكون المتقدم أحد المواطنين الذين يمتلكون حرف أو مهنة خاصة.
2- أن يقوم المستفيد بتقديم الوثيقة الخاصة بالحصول على العمل الحر وذلك من المنصة الخاصة بالعمل الحر.
3- ألا يكون المستفيد عليه إحدى الديون السابقة لبنك التنمية.
4-يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عاماً.
5-عندما يقوم المستفيد بالعمل في النقل الموجه يجب أن يتم التأمين على السيارة أو المركبة.
6- أن يكون الحد الأقصى للراتب الخاص بالمستفيد يصل بقيمة 14,000 ريال فقط.
7-يلزم أن يقوم المستفيد بتأدية الضمانات والمستندات اللازمة لذلك.
طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة pic.twitter.com/xvTylEH3JR— صحيفة تواصل (@twasulnews) December 4, 2023
مزايا وفوائد الحصول على قرض العمل الحر
يتيح الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية العديد من المزايا لشباب الوطن، كما يلي:
- يسمح هذا القرص بتنفيذ المشروعات الخاصة
- الحصول على مستوى معيشي متميز
- تحقيق العدالة الاجتماعية
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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة
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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة
رابط فيــديو جراف على منصة إنستجرام
طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة