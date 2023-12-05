بالفيديوجراف .. شروط التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

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يتيح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على قرض العمل الحر وذلك بالنسبة للفئات والأشخاص العاطلين عن العمل.





شروط التقديم على قرض العمل الحر



طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة pic.twitter.com/xvTylEH3JR — صحيفة تواصل (@twasulnews) December 4, 2023

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1- أن يكون المتقدم أحد المواطنين الذين يمتلكون حرف أو مهنة خاصة.2- أن يقوم المستفيد بتقديم الوثيقة الخاصة بالحصول على العمل الحر وذلك من المنصة الخاصة بالعمل الحر.3- ألا يكون المستفيد عليه إحدى الديون السابقة لبنك التنمية.4-يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عاماً.5-عندما يقوم المستفيد بالعمل في النقل الموجه يجب أن يتم التأمين على السيارة أو المركبة.6- أن يكون الحد الأقصى للراتب الخاص بالمستفيد يصل بقيمة 14,000 ريال فقط.7-يلزم أن يقوم المستفيد بتأدية الضمانات والمستندات اللازمة لذلك.





مزايا وفوائد الحصول على قرض العمل الحر



يتيح الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية العديد من المزايا لشباب الوطن، كما يلي:- يسمح هذا القرص بتنفيذ المشروعات الخاصة- الحصول على مستوى معيشي متميز- تحقيق العدالة الاجتماعية

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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة