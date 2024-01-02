بالفيديوجراف.. خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

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تتواصل حاليا عملية التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات، وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 من رجب المقبل. اضافة اعلان





التقديم على حركة النقل الخارجي



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور







وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:

-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.

-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".

-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.

-اضغط على حفظ.

-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.

-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.

-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.



إجراءات النقل الخارجي للمعلمين



يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ التي اعتمدتها وزارة التعليم وتراعي:

- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.

- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.

- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.





