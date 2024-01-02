بالفيديوجراف.. خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

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تتواصل
حاليا عملية التقديم على حركة
النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات، وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 من رجب
المقبل.
التقديم على حركة النقل الخارجي
وأكدت وزارة التعليم أهمية مراعاة القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم عملا بمبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة ( وكالة الموارد البشرية) على الرابط (اضغط هنا).
خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور
يتم التقديم على النقل الخارجي عبر نظام نور، من خلال اتباع الخطوات التالية:
وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.
إجراءات النقل الخارجي للمعلمين
يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ التي اعتمدتها وزارة التعليم وتراعي:
- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر #نظام_نور #حركة_النقل_الخارجي pic.twitter.com/8k5ji6Y0Lz— صحيفة تواصل (@twasulnews) January 2, 2024