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بالفيديوجراف.. خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

نظام نور
حركة النقل الخارجي
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تتواصل حاليا عملية التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات، وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 من رجب المقبل. اضافة اعلان


التقديم على حركة النقل الخارجي


 
وأكدت وزارة التعليم أهمية مراعاة القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم عملا بمبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات  النقل الخارجي عبر موقع الوزارة ( وكالة الموارد البشرية) على الرابط (اضغط هنا).

خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور


يتم التقديم على النقل الخارجي عبر نظام نور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

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