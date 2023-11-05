بالعاصمة المقدسة.. تطبيق لائحة الجزاءات المُحدَّثة في اشتراطات النظافة العامة

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شدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على المحال والمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة بضرورة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنظافة العامة. اضافة اعلان





أهمية لائحة الجزاءات المحدثة



لائحة الجزاءات المحدثة



المخالفات غير الجسيمة



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن النظافة تحتل جانبًا كبيرًا من الأهمية في لائحة الجزاءات المحدثة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.وأضاف أن اللائحة اشتملت على عددٍ من المخالفات التي تتعلق بالنظافة العامة، منها مخالفة جسيمة تتطلب تطبيق الغرامات مباشرة مثل:1 - عدم نظافة حاويات النفايات.2 - مخالفة اشتراطات النظافة العامة.3 - عدم الالتزام بقواعد النظافة.4 - التسربات أو طفح مياه الصرف الصحي.5 - تدني مستوى نظافة خزان المياه والأدوات والأواني.6 - عدم تطبيق أعمال التعقيم، ووجود قوارض أو حشرات، وتدني مستوى نظافة، وكذلك وسيلة التوصيل المنزلي المصرح بها.وأشار الزيتوني، إلى أن المخالفات غير الجسيمة تتمثل في تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات أو الجدران والأسقف والرصيف سواءً من الداخل أو الخارج، وتراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية، وكذلك تسرب أو تساقط المياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو تمديدات البخار أو تجميع المياه في أوعية مكشوفة.