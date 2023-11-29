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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات للمتضررين في غزة

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مساعدات إغاثية لغزة
أ أ
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.اضافة اعلان



حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

 ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.



وصول الطائرة الإغاثية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني

فيما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.



وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.




دور تاريخي للمملكة في مساعدة فلسطين

 وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



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