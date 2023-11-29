بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات للمتضررين في غزة

أ أ
واصل
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على
المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
حملة
شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب
الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وصول
الطائرة الإغاثية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطينيفيما
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية
السعودية الـ 23، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.