بالصور.. تفاصيل حادث القصيم المروري

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باشرت الجهات
الإسعافية والمرورية والأمنيه حادثا مروريا بالقصيم أسفر عن إصابة 8 أشخاص أمس
الخميس.
حادث تصادم في بلدة
الجرذاوية وتلقت غرفة
القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم
في بلدة الجرذاوية باتجاه كحلة قرب محافظة أبانات بالقصيم وفقا لهيئة الهلال الأحمر.
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وتم توجيه 4 فرق إسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي وعند مباشرة الفرقة الاولى الحادث مع بقية الجهات تبين وجود ثمان إصابات منها ما بين متوسطة وخطيرة.
نقل المصابين
إلى المستشفيات القريبةوقامت الفرق
الإسعافية بتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع ونقل بقية الحالات التي
تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة.
وتم نقل إحدى الحالات الخطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي.
إشادة بسرعة
الاستجابة من الفرق الاسعافيةوأكد مدير عام
فرع الهيئة بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر أهمية سلامة المصابين وسرعة
الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة وتخفيف الإصابات
ونقلها إلى المستشفيات الصحية القريبة لاستكمال العلاج اللازم.
وسائل التواصل
مع هيئة الاسعافونوّهت الهيئة
أنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الاسعافية عن طريق الاتصال
بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة .
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