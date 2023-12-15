بالصور.. تفاصيل حادث القصيم المروري

أ أ

باشرت الجهات الإسعافية والمرورية والأمنيه حادثا مروريا بالقصيم أسفر عن إصابة 8 أشخاص أمس الخميس.





حادث تصادم في بلدة الجرذاوية اضافة اعلان



نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة



إشادة بسرعة الاستجابة من الفرق الاسعافية



وسائل التواصل مع هيئة الاسعاف



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



وتلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً ‏يفيد بوجود حادث تصادم في بلدة الجرذاوية باتجاه كحلة قرب محافظة أبانات بالقصيم وفقا لهيئة الهلال الأحمر.وتم توجيه 4 فرق إسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي وعند مباشرة الفرقة الاولى الحادث مع بقية الجهات تبين وجود ثمان إصابات منها ما بين متوسطة وخطيرة.وقامت الفرق الإسعافية بتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع ونقل بقية الحالات التي تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة.وتم نقل إحدى الحالات الخطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي.وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر ‏أهمية سلامة المصابين وسرعة الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة وتخفيف الإصابات ونقلها إلى المستشفيات الصحية ‏القريبة لاستكمال العلاج اللازم.ونوّهت الهيئة أنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الاسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة .