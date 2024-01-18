بالصور.. انطلاق الباخرة السادسة للمملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية السادسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
والباخرة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
وتحمل الباخرة على متنها مساعدات إغاثية تزن 682 طنا تشتمل على مواد غذائية وإيوائية و 2,000,000 مليونين عبوة ماء صالحة للشرب.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يسيّر الباخرة الإغاثية السعودية السادسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع #غزةhttps://t.co/h7iPMJvY5T#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/sGzSDQcy8l— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) January 18, 2024