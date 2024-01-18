بالصور.. انطلاق الباخرة السادسة للمملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني

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سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية السادسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.