الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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بالصور.. الدفاع المدني بمحافظة ضرماء يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية،

الدفاع
الدفاع المدني
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قام الدفاع المدني بمحافظة ضرماء بتحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

إخماد حريق في الدماماضافة اعلان

كما باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، حريقا في أحد المستودعات.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني : "إن مدني الدمام أخمد حريقًا في مستودع، إضافة إلى أعمال التبريد، ولا إصابات"


حريق في جدة:

في وقت سابق، أنقذ الدفاع المدني في جدة ٣ أشخاص إثر حريق في شقة سكنية بحي البوادي.

تلقي الرعاية الطبية

وأوضح أنه تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر 12 خدمة

ونفذت المديرية العامة للدفاع المدني (2,198,839) عملية عبر (12) خدمة مقدمة لـ (761,681) منشأة في بوابة سلامة الإلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع الخاص حتى عام 2023م.

حوكمة إجراءات الترخيص

وأثمرت حوكمة إجراءات التراخيص في المديرية تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص وتوحيدها وتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد عليهم والاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق، دون الحاجة إلى زيارة مقار الدفاع المدني.

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