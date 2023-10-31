بالصور.. اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

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استكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , أعمال تثبيت هلال مئذنة منارة باب الفتح في المسجد الحرام وهو الهلال الثالث عشر والأخير الذي يُركب على مآذن المسجد الحرام. اضافة اعلان







الهلال الذهبي صنع من الكربون فايبر



تركيب آخر هلال على منارة باب الفتح.



ويبلغ ارتفاع الهلال -الذي صنع هيكله الداخلي من هيكل حديدي يهدف إلى الحفاظ على متانته- قرابة 9 أمتار، مع قاعدة عرضها متران، وهو من مادة الكربون فايبر المتميزة بتحملها العالي.وضمن الأعمال الإنشائية بالمسجد الحرام تم تركيب هلال منارة باب الفتح والذي يعتبر آخر هلال يتم تركيبه، حيث يتجاوز طول المنارة أكثر من 130 متر، ويصل ارتفاع الهلال ما يقارب 9 أمتار وقاعدته بعرض 2 متر.وتمت صناعة الهلال من مادة الكربون فايبر والتي تعتبر ذات تحمل عالي، ومطلي بلون ذهبي ليحافظ على جماله ورونقه، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتمت صناعته من هيكل حديدي ذي جودة عالية لتعزيز صلابة ومتانة الهلال.فيما تُعد مآذن المسجد الحرام من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة حيث يبلغ عدد المآذن ١٣ مئذنة ويعتلي كل مئذنة هلال ذهبي اللون.