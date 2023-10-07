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صحيفة تواصل الالكترونية

بالرياض.. "الأرصاد" يُحذر من عوالق ترابية على هذه المحافظات لـ 9 صباحًا

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عوالق ترابية
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بهبوب رياح نشطة وعوالق ترابية على بعض محافظات منطقة الرياض.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة يصاحبها تدني في مستوى الرؤية الأفقية من 3 إلى ع كيلو متر، تشمل محافظات "السليل ووادي الدواسر".اضافة اعلان
وبين أن الحالة تبدأ بعد منتصف ليلة السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، محذرًا بتكون شبورة مائية وضباب على منطقتي مكة والمدينة، حتى الثامنة صباحًا.



شبورة مائية على مكة المكرمة

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة، ومحفظات "الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث"، ومنطقة المدينة المنورة، خاصة محافظات " الرايس وينبع".

أمطار غزيرة ورعدية ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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