بالخطوات.. طريقة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة الأعمال

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طالبت وزارة التجارة، أصحاب المتاجر الإلكترونية بتوثيق متاجرهم عبر “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال بدلاً من منصة “معروف”. اضافة اعلان





تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية



طريقة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة الأعمال



اشتراطات التوثيق



خطوات التسجيل في منصة الأعمال:



تطوير إجراءات التوثيق



وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وصحة تعاملاتها واستخدام حسابات بنكية مرتبطة بالمتاجر الإلكترونية.وأضافت أن إجراءات التوثيق تتم بكل سلاسة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز السعودي للأعمال، مؤكدة أن “منصة الأعمال” هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة، وفق عدد من الشروط والخطوات:1 - أن يكون من أبناء المملكة.2 - وجود حساب بنكي تجاري.3 - وجود حساب فعّال في أبشر.4 - ألا يقل العمر عن 18 سنة.5 - وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول.1 - الدخول على منصة الأعمال.2 - الضغط على أيقونة ”ابدأ الخدمة“.3 - سيتم تحويلك إلى منصة النفاذ الوطني وبإمكانك تسجيل الدخول عن طريق “نفاذ”.4 - قم بتسجيل الدخول عن طريق نفاذ, ثم أكمل عملية التسجيل داخل منصة الأعمال.5 - من القائمة الرئيسة قم باختيار توثيق المتاجر الإلكترونية.وأكدت أن هذه الخطوة تم اتخاذها بالتكامل مع جهود مجلس التجارة الإلكترونية، لتطوير إجراءات التوثيق وضرورة وجود حساب بنكي تجاري للمتجر، بهدف تعزيز موثوقية المعاملات المالية والحد من عمليات النصب والاحتيال.