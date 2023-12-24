بالتفاصيل.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية

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طرح مركز تنمية القطاع غير الربحي، مشروع قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية عبر منصة "استطلاع"، لاستطلاع رأي العموم بشأنه. اضافة اعلان

وتهدف القواعد إلى زيادة التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات –المرخص لها وفقًا للنظام- من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز.





ممارسة الجمعيات الأهلية للأنشطة المرخص لها



إصدار سجلات وتراخيص ممارسة الأنشطة للجمعيات



التنسيق بين الداخلية وإمارات المناطق والمركز



وأتاحت القواعد المنظمة للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم لممارسة أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقًا للنظام.وألزمت القواعد الجهات الرسمية بمراعاة ما يأتي:- ألا تطلب من الجمعيات والمؤسسات -المرخص لها وفقًا للنظام- الرجوع إلى المركز أو الحصول على موافقته فيما يتعلق بما تحتاج إليه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وطلباتها ذات الصلة بذلك.- أن تُشعِر المركز بأي مخالفة ترصدها على الجمعيات أو المؤسسات، وأي إجراء يُتخذ في شأنها.وموجب المادة الرابعة، تتقدم الجمعيات والمؤسسات -المرخص لها وفقًا للنظام- مباشرةً للجهات الرسمية -كلٌّ بحسب اختصاصه- فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقًا للأنظمة الخاصة بكل جهة.وتُقدِّم الجمعيات والمؤسسات طلباتها الآتية من خلال المركز:- الموافقة على مشاركاتها خارج المملكة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.- الموافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج.- تُعِدُّ الجمعيات والمؤسسات بداية كل سنة ميلادية جديدة قائمة بالفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي ترغب في إقامتها في تلك السنة، وتُزوِّد المركز بها.وتنص المادة الخامسة على قيام الجهة المختصة -بالتنسيق فيما بينها وبين المركز- بتحديد وتوحيد المتطلبات والاشتراطات الخاصة بكلٍّ مما يأتي:- الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات.- الموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.- تقوم الجهة المختصة بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام.وبموجب المادة السادسة من المشروع:- تقوم وزارة الداخلية -بالتنسيق مع إمارات المناطق والمركز- بتحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق لتنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، وتحديد الآليات اللازمة للحصول على تلك الموافقات، وآليات إلغاء أو إيقاف أيٍّ منها عند مخالفتها.- تقوم وزارة الداخلية (إمارة المنطقة المعنية) بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا.- يُعَدُّ عدم رد وزارة الداخلية (إمارة المنطقة المعنية) على الطلبات المحالة إليها من المركز خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة موافقةً ضمنية على تلك الطلبات.وتشترط المادة السابعة، التنسيق بين المركز والجهة المشرفة وإمارات المناطق والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على منح الجمعية أو المؤسسة موافقة مبدئية على جميع برامجها وفعالياتها لكل سنة ميلادية -حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة الرابعة-، على أن تستكمل الجمعية أو المؤسسة التراخيص والأذونات اللازمة وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.