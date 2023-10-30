بالتفاصيل.. تعرّف على آخر مزادات هيئة الزكاة والضريبة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مجموعة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العدئد من موائنها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة. اضافة اعلان



وفيما يلي التفاصيل وفق ما أعلنت الهيئة عبر منصتها الإلكترونية:





بيع بضائع وسيارات متروكة



بيع بضائع منوعة وشاحنات متروكة



بيع بضائع منوعة متروكة



بيع بضائع وسيارات متروكة



بيع بضائع منوعة متروكة



بيع بضائع وسيارات متروكة



بضائع منوعة وسيارات متروكة



أعلنت الهيئة، إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 12 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 9 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في 8 نوفمبر لبيع بضائع منوعة متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك البطحاء في 2 نوفمبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك فهد الدولي في 1 نوفمبر لبيع بضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة ، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك جسر الملك فهد في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.