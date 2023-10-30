الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالتفاصيل.. تعرّف على آخر مزادات هيئة الزكاة والضريبة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
هيئة الزكاة والضريبة
أ أ

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مجموعة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العدئد من موائنها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.اضافة اعلان

وفيما يلي التفاصيل وفق ما أعلنت الهيئة عبر منصتها الإلكترونية:

بيع بضائع وسيارات متروكة 


أعلنت الهيئة، إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 12 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

بيع بضائع منوعة وشاحنات متروكة

أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 9 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بيع بضائع منوعة متروكة


أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في 8 نوفمبر لبيع بضائع منوعة متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

بيع بضائع وسيارات متروكة

أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك البطحاء في 2 نوفمبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بيع بضائع منوعة متروكة


أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك فهد الدولي في 1 نوفمبر لبيع بضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بيع بضائع وسيارات متروكة


أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة ، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بضائع منوعة وسيارات متروكة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك جسر الملك فهد في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

اقرأ أيضا

أبشر اعمال
1:49 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خطوات استبدال لوحات سيارات المنشأة عبر بوابة تم في "أبشر"

87978897
1:14 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشهد مهيب.. شاهد سحابة الجرف تغطي شاطئ السهي بجازان

أخبار السعودية
1:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

9889980
12:29 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع أمطار الجوف.. شاهد جريان سيل وادي الرمة جنوب حائل

اقرأ أيضا

سكن ورواتب وتأمينات.. تعرف على برامج "أرامكو" للتدريب الجامعي والمهني

استشاري: تطبيق "التأمين الوطني" سيُنفذ على هذه الجهات أولاً (فيديو)

منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

الشؤون الإسلامية تقدم هذه الخدمات لزوار جبل الرحمة

34 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

كلمات البحث

اقرأ أيضا

أهم 10
9:32 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة وتأمين صحي مجاني مدى الحياة

878778
9:17 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشاهد مذهلة.. تصوير جوي لسيول جنوب حائل

14441027821583403716
8:55 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بداية نجم "السماك".. خبير طقس يُحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب التقلبات الجوية

جامعة ام القرى
8:45 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني بجامعة أم القرى (التفاصيل والشروط)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

حساب المواطن
10:54 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

أمطار غزيرة وسيول
10:08 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة وينبه مغامري الأودية