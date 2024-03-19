بالتزامن مع الحالة المطرية.. 5 تحذيرات من المرور لقائدي المركبات

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وجهت الإدارة العامة للمرور، تنبيهات وتحذيرات مهمة لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.



تحذيرات وتنبيهات مهمة من المرور:



توقعات حالة الطقس



هطول أمطار رعدية



حركة الرياح السطحية



- المراوغة بين المركبات- عدم ترك مسافة آمنة- القيادة في تجمعات المياه- عبور الأودية والشعاب- السرعة العاليةوتشهد العديد من المناطق حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.