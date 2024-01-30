بالأسماء.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم

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أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. اضافة اعلان





تعليم بلقرن





18/ 7 / 1445 هـ عن بُعد عبر pic.twitter.com/MP0KvCNe4A بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء18/ 7 / 1445 هـ عن بُعد عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن . #تعليم_بيشة January 29, 2024

تعليم مناص



تعليم الباحة







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة 🔴 تعليم الباحةبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي في مكتبي التعليم بالوسط والمندق محافظات ( المندق والقرى وبلجرشي وبني حسن ووسط الباحة) وجميع المدارس التابعة لهما ليوم غد الثلاثاء… pic.twitter.com/KS32PKTlgL January 29, 2024

التدريب التقني بمنطقة عسير





متمنين السلامة للجميع.pic.twitter.com/frch6qke3C بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل التدريب #عن_بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 18 / 7 / 1445 هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمحافظات تنومة والنماص وبلقرن.متمنين السلامة للجميع. #التدريب_التقني January 29, 2024

وأعلنت أدارة التعليم بمحافظة بيشة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة (اليوم) الثلاثاء".18/ 7 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن”.كما أعلنت إدارة التعليم إدارة التعليم في محافظة النماص بعسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص (اليوم) الثلاثاء ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة حضوريًا في عدد من المدارس التابعة لها اليوم الثلاثاء.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتبي التعليم بالوسط والمندق محافظات (المندق والقرى وبلجرشي وبني حسن ووسط الباحة) وجميع المدارس التابعة لهما ليوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 7 / 1445 هـ".أعلن التدريب التقني بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 18 / 7 / 1445 هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمحافظات تنومة والنماص وبلقرن. متمنين السلامة للجميع".