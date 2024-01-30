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بالأسماء.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم

تعليق الدراسة
منصة مدرستي
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أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.اضافة اعلان

تعليم بلقرن


وأعلنت أدارة التعليم بمحافظة بيشة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة (اليوم) الثلاثاء".18/ 7 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن”.

تعليم مناص


كما أعلنت إدارة التعليم إدارة التعليم في محافظة النماص بعسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص (اليوم) الثلاثاء  ١٨  / ٧ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".

تعليم الباحة 

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة حضوريًا في عدد من المدارس التابعة لها اليوم الثلاثاء.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتبي التعليم بالوسط والمندق محافظات (المندق والقرى وبلجرشي وبني حسن ووسط الباحة) وجميع المدارس التابعة لهما ليوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 7 / 1445 هـ".


التدريب التقني بمنطقة عسير

أعلن التدريب التقني بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 18 / 7 / 1445 هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمحافظات تنومة والنماص وبلقرن. متمنين السلامة للجميع".


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