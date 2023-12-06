بالأسماء.. الفائزون الـ 6 في انتخابات "غرفة المدينة المنورة"

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انتهت انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة للدورة الـ15، للفترة من ١٤٤٥-١٤٤٩هـ، بفوز 6 مرشحين.





الفائزون في انتخابات غرفة المدينة اضافة اعلان



وحسب – عكاظ- فقد فاز كل من نايف بن عودة الحربي الحاصل على 2244 صوتاً، ونايف بن مبيريك الجابري بإجمالي 1511 صوتاً، وعصام بن سالم الهلالي 1468 صوتاً، وعبدالله بن محمد النزاوي 1326 صوتاً، وخالد بن رويفد الصاعدي 1284 صوتاً، وحازم بن عبدالله الصقيري 1272 صوتاً.وبلغ عدد المصوتين حتى ساعتين قبل إعلان النتائج عند الساعة 7 مساء اليوم (الأربعاء) 7418، في حين بلغ عدد الأصوات للمرشحين 15747 صوتاً، وبدأ استقبال أصوات الناخبين منذ صباح الاثنين 4 ديسمبر، حتى مساء اليوم 6 ديسمبر.