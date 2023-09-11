بالأسماء.. "الشورى" يُعيد تشكيل لجانه المتخصصة

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أعاد مجلس الشورى اليوم الاثنين تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس. اضافة اعلان





الجلسة 46 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة



المجلس يعيد تشكيل لجانه المتخصصة



لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية



لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



لجنة حقوق الإنسان



المجلس يستعرض جدول أعمال جلسته العادية



جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.ويأتي تشكيل المجلس للجانه المتخصصة , طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ (19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله, ووفقاً للمادتين 21 , 22 من اللائحة الداخلية للمجلس ووفقاً للمادتين 47, و50 من قواعد عمل المجلس واللجان.وجاء تشكيل المجلس للجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة.وقد وصوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم حيث رأس الدكتور علي الشهراني لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، وأصبح الدكتور سليمان الفيفي نائباً للرئيس.كما رأست حنان السماري لجنة التجارة والاستثمار , فيما أصبح معالي الدكتور فهد التخيفي نائباً للرئيس, ورأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف , فيما أصبحت الدكتورة إيمان الزهراني نائبًا.أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأس اللجنة اللواء علي آل الشيخ, وأصبح اللواء الركن محمد العجاجي نائباً .ورأس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي , فيما أصبح الدكتور غازي بن زقر نائباً للرئيس.أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد رأس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , فيما أصبح عبدالله آل طاوي نائباًورأست لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري وأصبحت الدكتورة ريمة اليحيا نائبةً للرئيس.وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة ناصر الدغيثر, وأصبح الدكتور تركي العواد نائباً للرئيس.أما لجنة الإعلام فقد رأس اللجنة علي بن أحمد القرني فيما أصبح الدكتور فهد الطياش نائباً للرئيس.وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية رأس اللجنة إبراهيم المفلح , فيما أصبح الدكتور محمد آل عباس نائباً لرئيس اللجنة.ورأس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم , فيما أصبحت الدكتورة نجوى الغامدي نائباً.كما رأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, فيما أصبح الدكتور هشام الفارس نائباً لرئيس اللجنة.ورأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن , فيما أصبح الدكتور هادي اليامي نائباً لرئيس اللجنة.وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد فيما أصبح الدكتور حسين الشريف نائباً للرئيس.أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأست اللجنة الدكتورة عائشة عريشي, فيما أصبح أحمد اليحيى نائباً للرئيس.إلى ذلك استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية السادسة والأربعين وأصدر عددًا من القرارات بشأنها حيث طالب في قرار أصدره اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.