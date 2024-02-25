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بالأرقام.. المقابلات المالية للخدمات الجمركية

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية عبر منصة "استطلاع"، والتي تهدف إلى تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.اضافة اعلان

المقابل المالي لمعالجة البيان الجمركي

-يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (0.15%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي وذلك بحد أدنى قدره (15) خمسة عشر ريالًا وبحد أعلى قدره (500) خمسمئة ريال.
- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.
- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:
- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.
- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لأحكام القرار الإداري رقم (7121) وتاريخ 1445/2/8هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي 

-يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغًا وقدره (130) مئة وثلاثون ريالًا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
المقابل المالي لمناطق الإيداع
يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقًا لما يلي:
مبلغًا قدره (60) ستون ريالًا لكل طلب إدخال.
مبلغًا قدره (30) ثلاثون ريالًا لكل طلب إخراج.

المقابل المالي للأسواق الحرة

يُفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (120,000) مئة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.
يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقًا للفئات المشار إليها.
تُلغى كافة رسوم وأجور الخدمات الجمركية الموضحة في المرفق (1) من هذه الوثيقة للبضائع الواردة والصادرة.
تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

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