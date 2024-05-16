بالأرقام.. المفتي يُكلف عددًا من أعضاء "كبار العلماء" للرد على استفسارات الحجاج

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كلف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، عددًا من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.





الرد على استفسارات الحجاج



وشمل التكليف كلاً من:- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء على الرقم 0504222205.- وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي عضو هيئة كبار العلماء مفوض الإفتاء بمنطقة عسير على الرقم 0506741787.- وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله الطيار مفوض الإفتاء بمنطقة القصيم على الرقم 0556377792.- وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بازمول مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة على الرقم 0553480005.- وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد شيبة مفوض الإفتاء بمنطقة جازان على الرقم 0504577218.- وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الرضيمان مفوض الإفتاء بمنطقة حائل على الرقم 0569608516.- وكذلك ما يرد من رسائل على جوال الإدارة العامة للإفتاء عبر تطبيق الواتساب 0535256603.