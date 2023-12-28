بالأرقام أم بالحروف.. "النيابة العامة" تحسم الاختلاف حول كتابة مبلغ الشيك

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أوضحت النيابة العامة أن نظام الأوراق التجارية أحاط التعاملات المتعلقة بها بحماية عدلية عند نشوء الاختلاف في البيانات المدونة فيها، حماية للأموال الخاصة من الجناية عليها بأي صورة كانت.
النيابة العامة تحسم الاحتلاف حول مبلغ الشيكوأضافت: "إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف والأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يحظر البلاغات الكيدية والاداعاءات الكاذبة، وقرر التعقوبات النظامية لكل من يرتكب ذلك بأي صورة كانت.
عقوبة البلاغ الكاذب عن جريمة التحرشوقالت النيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس" أن كل من قدم بلاغًا كاذبًا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها يعاقب بـ :
1ـ السجن مدة تصل إلى سنتين.
2ـ عرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
تعريف البلاغ الكاذب في نظام المملكةوالبلاغ الكاذب هو فعل الإدلاء ببيان غير صحيح عن عمد أو تقديم أدلة أو مستندات كاذبة، كما أنه نشاط غير قانوني يستحق العقاب، ويمكن أن يتخذ الإبلاغ الكاذب عدة أشكال :
أشكال البلاغ الكاذبـ تقديم معلومات خاطئة عن المستندات الرسمية.
ـ الإدلاء ببيانات كاذبة للشرطة أو في محكمة قانونية.
ـ تقديم معلومات كاذبة في معاملة تجارية.
أنواع البلاغ الكاذب في المملكة1ـ تزوير أو إصدار تقرير طبي مزيف أو شهادة.
2ـ نشر أخبار كاذبة.
3ـ تحريف الحقائق في العقد.
4ـ الإبلاغ كاذبًا عن العمال على أنهم هروب / مطلب من أجل التهرب من المسؤولية القانونية.
5ـ الاحتيال التجاري.
أحاط نظام الأوراق التجارية التعاملات المتعلقة بها بحماية عدلية عند نشوء الاختلاف في البيانات المدونة فيها، حماية للأموال الخاصة من الجناية عليها بأي صورة كانت. pic.twitter.com/RxrdnKuDV5— النيابة العامة (@ppgovsa) December 28, 2023