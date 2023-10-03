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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم.. 36 وظيفة في "أرامكو روان" لحملة الثانوية والبكالوريوس

ارامكو روان
شركة أرامكو روان
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 36 وظيفة إدارية وتقنية وفنية وقانونية لحملة الثانوية فأعلى بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان
وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.


الوظائف

- مشغل رافعة.
- أخصائي إدارة الموارد البشرية.
- مدير تقنية المعلومات.
- منسق مراقبة الوثائق.
- مُحلل أداء البيانات.
- أخصائي مشتريات أول.
- مساعد استقطاب المواهب
- أخصائي التسويق والاتصالات.
- عامل - عمليات الحفر.
- أخصائي التطبيقات الرقمية.
- مشغل رافعة
- أخصائي المخزون.
- منسق المخزون.
- أخصائي الخزينة.
- منسق الشحن والاستلام.
- منسق التدريب والتطوير.
- مسؤول - عمليات الحفر.
- مدير أداء العمليات.
- فني إلكترونيات أول.
- عامل - عمليات الحفر.
-وأخرى.


المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.


نبذة عن الشركة

شركة أرامكو روان للحفر عبارة عن مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، وشركة فالاريس.
شركة الحفر الرائدة في هذا القطاع على مستوى العالم، مثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي، كما هو موضح في برنامج القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء) في أرامكو السعودية والرؤية السعودية 2030م.


طريقة التقديم

من خلال الرابط التالي:
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