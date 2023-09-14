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بادر بالتقديم في تدريب نيوم.. التفاصيل

نيوم
مدينة نيوم
أ أ
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وقعّت هيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية مع "نيوم"، تهدف إلى تدريب الشباب والفتيات في مجال الإعلام على أن تقام في مقر الهيئة بمدينة الرياض لمدة 6 أسابيع وتنطلق ثاني أسبوع من شهر أكتوبر المقبل 2023.اضافة اعلان


صناعة المحتوى وتشجيع المهنيين

وتهتم الدورة التدريبية عناصر إعلامية عدة منها إدارة الإنتاج ومهارات التقديم من خلال التعليم الفردي ومجالات البث والإنتاج للإذاعة والتلفزيون وصناعة المحتوى.
وتتضمن الدورة أيضا، تشجيع المهنيين في بداية مراحل دخول مجاليّ الإعلام والصحافة.


تشجيع أبناء الوطن من الموهوبين

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع أبناء الوطن من الموهوبين في مجال الإعلام وصناعة المحتوى وتدريبهم على أيدي خبراء في مسارات التلفزيون والإذاعة مع مراعاة متطلبات سوق العمل.
وحددت الاتفاقية معايير التقديم على البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و 35 عاماً وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع.


مجالات المشاريع المتوفرة

وحددت الاتفاقية مجالات المشاريع على أن تكون في الإعلام، والصحافة، والاتصال الجماهيري، والإنتاج الإعلامي واللغة الإنجليزية، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن عامين في العمل الإعلامي كمنتج أو مقدم.‫

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