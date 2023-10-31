بادر بالتقديم.. "سدايا" تُطلق برنامج التدريب التعاوني بهذه الشروط

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن بدء التقديم في برنامج سدايا للتدريب التعاوني: للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم التالية: اضافة اعلان





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