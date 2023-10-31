بادر بالتقديم.. "سدايا" تُطلق برنامج التدريب التعاوني بهذه الشروط

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن بدء التقديم في برنامج سدايا للتدريب التعاوني: للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية،
وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:
أهداف البرنامج
1- دعم الطلاب عن طريق المواءمة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق
العملي في بيئة عمل فعلية.
2 - رفع مستوى المعرفة والمهارات التخصصية والشخصية لدى الطلاب الجامعيين عبر إتاحة الفرصة لهم باكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى التفكير الإبداعي والقدرة على العمل الجماعي.
3 - تمكين الكوادر الوطنية من الممارسة العملية في تخصصاتهم وفق أفضل الممارسات المهنية.
4 - تمكينهم من ممارسة المهارات التخصصية وتشمل مهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل في بيئة العمل.
5 - تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الجامعات والمعاهد داخل المملكة وخارجها.
6 - دعم مخرجات التعليم الجامعي لمواكبة احتياجات سوق العمل.
السياسة
تطبق هذه السياسة على الكفاءات الوطنية من طلاب الجامعات
والمعاهد والكليات الداخلية والخارجية الذين يشترط عليهم إكمال متطلب التدريب التعاوني
والتطبيق العملي قبل التخرج، ويُقبل المتقدمين على هذا البرنامج بناء على توفر التالي:
- استيفاء شروط القبول.
- توافق التخصص مع المجالات المعتمدة في التدريب التعاوني.
شروط القبول
1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا تقل مدة التدريب المطلوبة من الجامعة عن 8 أسابيع.
3 - ألا يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التدريب التعاوني.
الوثائق المطلوبة
- تعبئة نموذج طلب التدريب.
- نسخة من السجل الأكاديمي.
- صورة من بطاقة الأحوال المدنية.
- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني متطلب مع توضيح تاريخ بداية التدريب ونهايته.
طريقة التسجيل
أوضحت الهيئة أن
التسجيل متاح من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).
المصدر - (اضغط هنا).
الإعلان والتفاصيل - (اضغط هنا).