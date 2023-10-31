الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم.. "سدايا" تُطلق برنامج التدريب التعاوني بهذه الشروط

1698683096136
سدايا
أ أ

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن بدء التقديم في برنامج سدايا للتدريب التعاوني: للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:اضافة اعلان

أهداف البرنامج

1- دعم الطلاب عن طريق المواءمة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في بيئة عمل فعلية.
2 - رفع مستوى المعرفة والمهارات التخصصية والشخصية لدى الطلاب الجامعيين عبر إتاحة الفرصة لهم باكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى التفكير الإبداعي والقدرة على العمل الجماعي.
3 - تمكين الكوادر الوطنية من الممارسة العملية في تخصصاتهم وفق أفضل الممارسات المهنية.
4 - تمكينهم من ممارسة المهارات التخصصية وتشمل مهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل في بيئة العمل.
5 - تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الجامعات والمعاهد داخل المملكة وخارجها.
 6 - دعم مخرجات التعليم الجامعي لمواكبة احتياجات سوق العمل.

السياسة

تطبق هذه السياسة على الكفاءات الوطنية من طلاب الجامعات والمعاهد والكليات الداخلية والخارجية الذين يشترط عليهم إكمال متطلب التدريب التعاوني والتطبيق العملي قبل التخرج، ويُقبل المتقدمين على هذا البرنامج بناء على توفر التالي:
 - استيفاء شروط القبول.
 - توافق التخصص مع المجالات المعتمدة في التدريب التعاوني.

شروط القبول

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا تقل مدة التدريب المطلوبة من الجامعة عن 8 أسابيع.
3 - ألا يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التدريب التعاوني.

الوثائق المطلوبة

- تعبئة نموذج طلب التدريب.
- نسخة من السجل الأكاديمي.
- صورة من بطاقة الأحوال المدنية.
- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني متطلب مع توضيح تاريخ بداية التدريب ونهايته.

طريقة التسجيل

 أوضحت الهيئة أن التسجيل متاح من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم  - (اضغط هنا).
المصدر - (اضغط هنا).
الإعلان والتفاصيل - (اضغط هنا).


اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول

المركز الوطني لإدارة النفايات
1:31 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. مركز النفايات يطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

ابشر
1:20 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيا عبر "أبشر"

Capture
1:06 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تساقط أمطار غزيرة على الزلفي مع سيول النبهانية في الرياض (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة المجازفين بعبور السيول

شاهد.. سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين تبوك والجوف

قرار عاجل لجامعة الطائف بشأن تحويل الدراسة المسائية

"اليوسف": المملكة تعيش أضخم نقلة نوعية في حوكمة أعمال القطاع العام

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ديوان-المظالم2 11:36 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

الموعد والتخصصات.. ديوان المظالم يُعلن استقبال طلبات راغبي التدريب

chat-gpt 3:04 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الذكاء الاصطناعي ينجح في تشخيص مرض السكري من صوت المريض

المديرية العامة المخدرات 11:57 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية

وزارة التعليم 5:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إطلاق مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" لخدمة طلاب أكثر من 1300 مدرسة

اقرأ أيضا

download
10:27 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

36 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

الفحص الدوري
9:53 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

40 % من السيارات في المملكة متوافقة مع متطلبات الفحص الدوري

8686
9:47 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

شاهد.. تدفق أنهار من السيول بوادي الرمة غرب حائل

أهم 10
9:44 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر إجازة مطولة للطلاب ودعم بـ150 ألف ريال من سكني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول

الراتب - ريال 0 عملة
1:05 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

أمطار المملكة 16
12:54 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُطلق الإنذار الأحمر مُحذرًا من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقتصاد
12:46 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

القطاع غير النفطي ينمو 3.6% خلال الربع الثالث 2023

سيول الطائف
12:42 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة المجازفين بعبور السيول

مشاكل النوم
12:19 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

إذا كنت تعاني من صعوبة النوم.. هل سمعت عن طريقة 10-3-2-1-0؟