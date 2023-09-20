بادر بالتقديم.. الصحة تعلن عن برنامج تدريبي ينتهى بالتوظيف بمكافأة شهرية

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تنفيذ
(3) برامج تدريبية منتهية بالتوظيف (فني رعاية مرضى، مساعد طبيب أسنان، فني
التعقيم الطبي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
1- مساعد طبيب
أسنان:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 60 فأعلى.
- ليس على رأس العمل.
- مدة البرنامج (12 شهراً).
- المكافأة (نعم، يوجد مكافأة للبرنامج).
- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- فني رعاية
مرضى:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 فأعلى.
- ليس على رأس العمل.
- مدة البرنامج (12 شهراً).
- المكافأة (نعم، يوجد مكافأة للبرنامج).
- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
3- فني التعقيم
الطبي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 67 فأعلى.
- ليس على رأس العمل.
- مدة البرنامج (12 شهراً).
- المكافأة (نعم، يوجد مكافأة للبرنامج).
1- مساعد طبيب
أسنان:
تفاصيل البرامج:
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2- فني رعاية مرضى:
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3- فني التعقيم الطبي:
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1- تواريخ بدء
البرامج المتوقع شهر نوفمبر 2023م، قابل للتغيير.
ملاحظة:
2- يمكن لكل متقدم ، التقديم على برنامج واحد فقط من برامج الاكاديمية الصحية.
- بدأ التقديم
اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم السبت
بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م.
موعد التقديم:
- من خلال
الرابط التالي:
طريقة التقديم:
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