الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم.. الصحة تعلن عن برنامج تدريبي ينتهى بالتوظيف بمكافأة شهرية

وزارة الصحة السعودية 2
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تنفيذ (3) برامج تدريبية منتهية بالتوظيف (فني رعاية مرضى، مساعد طبيب أسنان، فني التعقيم الطبي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:اضافة اعلان


1- مساعد طبيب أسنان:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 60 فأعلى.
- ليس على رأس العمل.
- مدة البرنامج (12 شهراً).
- المكافأة (نعم، يوجد مكافأة للبرنامج).


2- فني رعاية مرضى:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 فأعلى.
- ليس على رأس العمل.
- مدة البرنامج (12 شهراً).
- المكافأة (نعم، يوجد مكافأة للبرنامج).


3- فني التعقيم الطبي:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 67 فأعلى.
- ليس على رأس العمل.
- مدة البرنامج (12 شهراً).
- المكافأة (نعم، يوجد مكافأة للبرنامج).


تفاصيل البرامج:

1- مساعد طبيب أسنان:
اضغط هنا
2- فني رعاية مرضى:
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3- فني التعقيم الطبي:
اضغط هنا


ملاحظة:

1- تواريخ بدء البرامج المتوقع شهر نوفمبر 2023م، قابل للتغيير.
2- يمكن لكل متقدم ، التقديم على برنامج واحد فقط من برامج الاكاديمية الصحية.


موعد التقديم:

- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م.


طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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