بادر بالتسجيل.. وظائف في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية لكل المؤهلات

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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