الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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بادر بالتسجيل.. وظائف في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية لكل المؤهلات

مركز الملك عبدالله للبحوث
مركز الملك عبد الله للبحوث البترولية
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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك  وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

ـ محرر اللغة الإنجليزية.
ـ مدير/المدير-الاستشارات.
ـ المدير/المدير الأول-الاستشارات.
ـ منصب مساعد/عضو هيئة تدريس زائر - سياسة الطاقة.
ـ منصب عضو هيئة التدريس المساعد/الزائر - علوم البيانات.
ـ منصب عضو هيئة تدريس مساعد/زائر - الإدارة العامة.
ـ منصب عضو هيئة تدريس مساعد/زائر - المالية العامة.
ـ منصب عضو هيئة التدريس المساعد/الزائر - تصميم السياسات.
ـ منصب مساعد/عضو هيئة تدريس زائر - الاقتصاد/السياسة العامة.
ـ الزميل الأول - نمذجة نظام الطاقة الكهربائية.
ـ منصب هيئة التدريس - السياسة العامة.
ـ منصب هيئة التدريس - الاقتصاد.
ـ والمزيد ...

عن المركز:

مركز  الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة.
يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم:
(اضغط هنا).

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