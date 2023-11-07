بادر باستخراج التصريح.. تسوير الأراضي الفضاء في 10 طرق بالرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه
في إطار تحسين البيئة العمرانية للرياض، تبدأ الأمانة في تسوير الأراضي الفضاء على
مرحلتين.
وأكد الأمانة تبدأ رحلتنا
بتسوير الأراضي الفضاء، على مرحلتين؛ بادر باستخراج التصريحات اللازمة وتسوير
الأراضي المستهدفة.
تسوير الأراضي الفضاء على مرحلتين
وتعزيز أنسنة المدينة، الحفاظ على جمالياتها، عبر زيارة البوابة الإلكترونية، تجنبًا لفرض الجزاءات على المواقع المخالفة.
وأوضحت الأمانة أن عملية التسوير سوف تشمل 10 طرق مشمولة في مرحلتين:
1ـ طريق الإمام عبدالله
المرحلة الأولى:
2ـ طريق الملك عبدالله
3ـ طريق الديوان
4ـ طريق الملك سعود
5ـ طريق الدائري الجنوبي
1ـ طريق الملك سلمان
المرحلة الثانية:
2ـ طريق الملك فهد
3ـ طريق الملك خالد
4ـ طريق الدائري الشمالي
5ـ طريق الدمام
ـ التسجيل على البوابة الالكترونية
إجراءات استخدام الخدمة:
ـ ادخال كافة البيانات المطلوبة
ـ ارفاق المستندات المطلوبة
ـ يقوم المستفيد من خلال البوابة الإلكترونية بتقديم على خدمة إصدار تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء)
ـ يقوم المستفيد بإدخال بيانات تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء).
ـ وتشمل البيانات اختيار الارض من خلال خريطة الاساس وإدخال بيانات الصك
المحدث واختيار نموذج التسوير المراد تنفيذه وإدخال المرفقات والموافقة على الشروط
بيانات الصك المحدث
ـ يقوم المستفيد بإصدار تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء) ويمكن طباعة التصريح عن طريق البوابة الإلكترونية من صندوق رخصي