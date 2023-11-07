بادر باستخراج التصريح.. تسوير الأراضي الفضاء في 10 طرق بالرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه في إطار تحسين البيئة العمرانية للرياض، تبدأ الأمانة في تسوير الأراضي الفضاء على مرحلتين.





تسوير الأراضي الفضاء على مرحلتين





المرحلة الأولى:





المرحلة الثانية:





إجراءات استخدام الخدمة:





بيانات الصك المحدث



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وأكد الأمانة تبدأ رحلتنا بتسوير الأراضي الفضاء، على مرحلتين؛ بادر باستخراج التصريحات اللازمة وتسوير الأراضي المستهدفة.وتعزيز أنسنة المدينة، الحفاظ على جمالياتها، عبر زيارة البوابة الإلكترونية، تجنبًا لفرض الجزاءات على المواقع المخالفة.وأوضحت الأمانة أن عملية التسوير سوف تشمل 10 طرق مشمولة في مرحلتين:1ـ طريق الإمام عبدالله2ـ طريق الملك عبدالله3ـ طريق الديوان4ـ طريق الملك سعود5ـ طريق الدائري الجنوبي1ـ طريق الملك سلمان2ـ طريق الملك فهد3ـ طريق الملك خالد4ـ طريق الدائري الشمالي5ـ طريق الدمامـ التسجيل على البوابة الالكترونيةـ ادخال كافة البيانات المطلوبةـ ارفاق المستندات المطلوبةـ يقوم المستفيد من خلال البوابة الإلكترونية بتقديم على خدمة إصدار تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء)ـ يقوم المستفيد بإدخال بيانات تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء).ـ وتشمل البيانات اختيار الارض من خلال خريطة الاساس وإدخال بيانات الصك المحدث واختيار نموذج التسوير المراد تنفيذه وإدخال المرفقات والموافقة على الشروطـ يقوم المستفيد بإصدار تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء) ويمكن طباعة التصريح عن طريق البوابة الإلكترونية من صندوق رخصي