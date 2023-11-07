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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر باستخراج التصريح.. تسوير الأراضي الفضاء في 10 طرق بالرياض

أمانة الرياض
أمانة الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه في إطار تحسين البيئة العمرانية للرياض، تبدأ الأمانة في تسوير الأراضي الفضاء على مرحلتين.


تسوير الأراضي الفضاء على مرحلتين

وأكد الأمانة تبدأ رحلتنا بتسوير الأراضي الفضاء، على مرحلتين؛ بادر باستخراج التصريحات اللازمة وتسوير الأراضي المستهدفة.
وتعزيز أنسنة المدينة، الحفاظ على جمالياتها، عبر زيارة البوابة الإلكترونية، تجنبًا لفرض الجزاءات على المواقع المخالفة.
وأوضحت الأمانة أن عملية التسوير سوف تشمل 10 طرق مشمولة في مرحلتين:


المرحلة الأولى:

1ـ طريق الإمام عبدالله
2ـ طريق الملك عبدالله
3ـ طريق الديوان
4ـ طريق الملك سعود
5ـ طريق الدائري الجنوبي


المرحلة الثانية:

1ـ طريق الملك سلمان
2ـ طريق الملك فهد
3ـ طريق الملك خالد
4ـ طريق الدائري الشمالي
5ـ طريق الدمام


إجراءات استخدام الخدمة:

ـ التسجيل على البوابة الالكترونية
ـ ادخال كافة البيانات المطلوبة
ـ ارفاق المستندات المطلوبة
ـ يقوم المستفيد من خلال البوابة الإلكترونية بتقديم على خدمة إصدار تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء)
ـ يقوم المستفيد بإدخال بيانات تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء).


بيانات الصك المحدث

ـ وتشمل البيانات اختيار الارض من خلال خريطة الاساس وإدخال بيانات الصك المحدث واختيار نموذج التسوير المراد تنفيذه وإدخال المرفقات والموافقة على الشروط
ـ يقوم المستفيد بإصدار تصريح حماية موقع (تسوير أرض فضاء) ويمكن طباعة التصريح عن طريق البوابة الإلكترونية من صندوق رخصي

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