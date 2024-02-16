الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

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باحث قانوني: نظام حماية المبلغين يحيط بكافة الجرائم

مكافحة الفساد
هيئة نزاهة تباشر جرائم الفساد
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أعرب الباحث في القانون الجنائي وعلم الجريمة، أحمد الناقي عن توقعه بأن يؤدي نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إلى تزايد عمليات الإبلاغ عن جرائم الفساد.اضافة اعلان

إعلان أسماء الفاسدين في وسائل الإعلام

وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، إن من أجمل المشاعر الوطنية التي يعييشها أبناء المجتمع أن يروا أسماء الفاسدين يُعلن عنها في وسائل الإعلام. 
وأشار إلى الأمر الملكي الكريم الصادر رقم 1043 هو من أعطى الموظف الحصانة والأمان بأنه لن تنكل به جهة الإدارة نظرًا للحماية التي تحيط به
ولفت إلى نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لن يطول فقط الفساد المالي والإداري، بل سيشمل جميع الجرائم لأنه يتكون من 39 مادة تتطرق إلى كل شاردة وواردة. 

وبحسب المعلومات المتوافرة حول النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، فإنه يمنح التدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا، أو المبلغين، أو الشهود أو الخبراء، وحتى جميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، ما يرسخ ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.

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