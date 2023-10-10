بئر زمزم.. آلية للحفاظ على المخزون المائي وتلبية الطلب المتزايد

أ أ





اضافة اعلان

أهمية البئر

استخدام أحدث الأجهزة

يعد بئر زمزم أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض، وتقع في الحرم المكي، ويبلغ عمقها ثلاثين مترًا.وفي الحديث: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أي يُشبِع من شربه.كما ثبت أن رسول الله ﷺ شرب من مائها وهو قائم؛ فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ». [أخرجه البخاري]، قال صلى الله عليه وسلم : "خيرُ ماءٍ على وجهِ الأرضِ ماءُ زمزمَ فيه طعامُ الطُّعمِ وشفاءُ السُّقمِ".ما هو ماء زمزم ؟ماء زمزم هو الماء الذي يخرجُ من نبع زمزم الذي حفرَهُ جبريل -عليه السلام- تحت قدمَيْ إسماعيل -عليه السلام- عندما كان رضيعًا في مكة والذي يبعد 21 مترًا عن الكعبة فقط، وكانت مكة في ذلك الوقت مكانًا قَفْرًا ليس فيه ماء ولا نبات ولا بشر.ووثق فيديو آلية الحفاظ على مياه زمزم والكميات المستخرجة من البئر.وأشار إلى أنه يتم استخدام أحدث التقنيات في قياس منسوب المياه وذلك عبر أجهزة متطورة.وتستهدف تلك الجهود تلبية الطلب المتوقع على المياه والحفاظ على المخزون المائي وتحقيق التوازن بينهما.