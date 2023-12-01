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بإنتاج 8 أطنان و5000 خلية .. انطلاق مهرجان العسل بالقطيف

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مهرجان العسل بالقطيف
أ أ
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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أمس، مهرجان العسل ٢٠٢٣، الذي يقام على مدى خمسة أيام في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.

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حضر المهرجان نائب مدير عام فرع الوزارة المهندس خالد الحمادي، ومشاركة أكثر من 30 نحالاً من المنطقة.ويقدم المهرجان عروضًا متنوعة لأنواع مختلفة ومتعددة من العسل الذي تتميز به محافظة القطيف مثل عسل المانجروف، والسدر، والزهور الربيعية، وغيرها من الأنواع.

وتتضمن فعاليات المهرجان ركناً خاصاً بوزارة الزراعة، ومسرحاً للطفل، وأركاناً للأسرة المنتجة، وأخرى للحرف التراثية والقديمة؛ لعرض المنتجات والحرف التي تشتهر بها المحافظة والمنطقة.

عدد النحالين المشاركين


وأوضحت اللجنة المنظمة أن عدد النحالين المشاركين في المهرجان بلغ أكثر من 30 نحالاً، وأكثر من 5000 خلية نحل، فيما بلغت كمية إنتاج العسل هذا العام أكثر من 8 أطنان، مبينةً أن النحالين المشاركين مرخصين من قبل الوزارة، ويحضون بمتابعه وإرشاد من إدارة المناحل.

‏ويأتي المهرجان لإبراز جهود الوزارة المبذولة لدعم النحالين والمناحل وتطوير هذا القطاع، ونشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة، بالإضافة إلى تنمية وحماية المراعي النحلية، وتنظيم استغلالها وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.

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