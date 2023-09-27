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بإنتاج يقترب من 9 آلاف طن سنويا.. تدشين مهرجان العنب والرمان بالطائف

فاكهة
عنب
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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ماجد بن عبدالله الخليف مهرجان العنب والرمان، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف هاني بن عبدالرحمن القاضي.اضافة اعلان

تنوع في المنتجات

وأوضح الخليف أن المهرجان يهدف لإبراز ما تحظى به الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يتضمن المهرجان عرضًا لمحاصيل العنب والرمان بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام في المهرجان لمدة أربعة أيام في حديقة الحكير بالسداد .
من جهته أوضح القاضي أن عدد أشجار الرمان في محافظة الطائف حوالي 220 ألف شجرة على مساحة 7670 دونمًا وإنتاجها 5000 طن، وأشجار العنب في المحافظة حوالي 113 ألف شجرة ، على مساحة 3780 دونمًا ، وإنتاجها 3500 طن في العام.
وأكد حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية .

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