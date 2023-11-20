بإجمالي 656 ألف طن.. معاصر الزيتون بالجوف تشهد إقبال المزارعين لعصر إنتاجهم

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يعيش المزارعون في منطقة الجوف موسم إنتاج زيت الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.





المشروعات الزراعية

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معاصر الزيتون:

ومنذ ما يزيد عن 35 يوماً بدأت تصل إلى معاصر الزيتون في منطقة الجوف كميات من إنتاج المزارعين من ثمر الزيتون والذي يتم قطفه يدوياً تارة وباستخدام أدوات زراعية كهربائية تارة أخرى، وتعبئته في أكياس تسمى محلياً "الخياش" تمتاز بنفاذ الهواء والضوء من خلالها وتحافظ على ثمار الزيتون من التلف، ونقلها إلى المعاصر التي تعمل داخل مدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل والقريات.







الجمعية التعاونية :



وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف محمد الفاضل أن معصرة الجمعية بدأت العمل بشكل مستمر على مدى 24 ساعة يومياً تلبيةً للكميات الوفيرة من زيت الزيتون من المزارعين والمنتجين، وذلك منذ مطلع أكتوبر الماضي.



كمية الثمار:



واستقبلت المعصرة ما يزيد عن 1280 مزارعًا، وتم عصر ما إجماليه 656 ألف طن أنتج منه ما يزيد عن 50 ألف لتر من الزيت وهو ما يمثل 8٪ من كمية الثمار نسبةً إلى الزيت، حيث تعمل المعصرة على مدار الساعة سعياً لتلبية الطلب وحجم الإنتاج الوفير الذي تشهده مزارع منطقة الجوف هذا العام.



معاصر الجمعية :





وأشار إلى أن معاصر الجمعية في سكاكا ودومة الجندل استقبلت هذا العام إنتاج المزارعين من داخل "منطقة الجوف ورفحاء وعرعر وحائل والقصيم والرياض"، مشيداً بالاهتمام الكبير والمتنامي والذي تشهده شجرة الزيتون المباركة وإنتاجها من خلال المزارعين وملاك المشاريع الزراعية.







الإنتاج المحلي:



ويتأهب المنتجون المحليون في زيت الزيتون وزيتون المائدة بمنطقة الجوف بشكل سنوي لهذا الموسم عبر التحضير له بالأيدي العاملة وعصر الإنتاج وتجهيزه للبيع في منافذ البيع والسوق الإلكترونية والمهرجانات المحلية، والتي يتصدرها مهرجان زيتون الجوف الدولي.

وبدأت المشروعات الزراعية وصغار المزارعين في قطف إنتاجهم استعداداً للعصر وتقديم منتجاتهم من زيت الزيتون وزيتون المائدة للأسواق المحلية، والتحضير للمشاركة في المهرجانات الزراعية داخل المنطقة.