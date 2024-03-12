بأمر من وزير السياحة.. جولات رقابية مكثفة على مرافق الضيافة في مكة والمدينة خلال شهر رمضان

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وجّه معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها من "فنادق وشقق مخدومة وغيرها، في مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خلال أيام شهر رمضان المبارك ضمن حملة "ضيوفنا أولوية".



جولات رقابية مكثفة على مراكز الضيافة:

موسم العمرة في شهر رمضان:

خدمة الزوار والمعتمرين:

وجاء ذلك بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وكان معالي وزير السياحة، قد قام في وقت سابق بجولة تفقدية برفقة عددٍ من مسؤولي الوزارة على مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وشدد خلالها بضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار.ونفّذت الفرق الرقابية للوزارة بالتزامن مع بداية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك أكثر من 468 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدّسة، ورصدت أكثر من 278 مخالفة، كما نفّذت أكثر من 214 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في المدينة المنورة، تم خلالها رصد أكثر من 125 مخالفة، وذلك في إطار حملتها لشهر رمضان المبارك.وتضمنت أبرز المخالفات التي تم رصدها على ممارسة النشاط دون ترخيص، وتدني مستوى الخدمة والصيانة، إضافة إلى عدم الالتزام بالإعلان عن قائمة أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح.وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية، في سياق الأدوار الفاعلة والهامة التي تضطلع بها وزارة السياحة، في خدمة الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات وأجودها لهم، بالإضافة لتقديم جميع التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.كما تنوه الوزارة بأنّه يمكن للزوار والمعتمرين تقديم ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم عبر التواصل مع مركز العناية بالزائر 930 أو من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي.