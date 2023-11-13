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بأمر المحكمة الجزائية.. مغرد يعتذر لوكيل جامعة نجران سابقًا

الدكتور جبران بن مرعي القحطاني
الدكتور جبران بن مرعي القحطاني
أ أ

تقدم المغرد مشعل محمد علي ال قريشة اليامي باعتذار للأستاذ الدكتور جبران بن مرعي القحطاني، وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية سابقًا.اضافة اعلان
وجاء الاعتذار بناء على صك الحكم رقم (٤٢١٠٢٤٩٥٦) الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية في المحكمة الجزائية بنجران في القضية رقم (٣٩١١٤٩١٨٨). 

نص الاعتذار

وقال في نص الاعتذار: "أتقدم بصادق الاعتذار مقرونًا ببالغ الأسف إلى الأستاذ الدكتور/ جبران بن مرعي القحطاني، وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية سابقًا، على ما بدر مني تجاهه من تشهير، وإساءات دون وجه حق، وتهييج لعامة المتابعين ضده، وذلك عبر معرفي السابق في تويتر  (mishal1415@)".
وأضاف: "كل ذلك دون تثبت مني، بل عن جهل لمسلك الشرع، والنظام، واتباع لحملة التغرير والتشهير التويترية الظالمة تجاه سعادته وتجاه جامعة نجران".


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