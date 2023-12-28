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بأمر القضاء.. إجبار مواطن على إعادة حوالة بنكية أُرسلت إليه بالخطأ

المحكمة العامة بالرياض
المحكمة العامة بالرياض
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أعادت المحكمة العامة في الرياض، حوالة بنكية صدرت بالخطأ من حساب مواطنة إلى حساب آخر بقيمة 40 ألف ريال، وقررت المحكمة أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض.اضافة اعلان

طبيبة تطالب مواطنًا بإعادة مبلغ 40 ألف ريال

طالبت طبيبة في دعوى قضائية مواطنًا بإعادة مبلغ 40 ألف ريال حُوّلت له خطأ، وقالت: إن المبلغ أصبح في حساب المدعى عليه، غير أنه ماطل في إعادة المبلغ، بحجة أن حسابه البنكي مجمّد.
وأقر المدعى عليه بوصول المبلغ لحسابه معترفًا بعدم استحقاقه المبلغ وعدم علمه بوصوله، وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من طرفي النزاع، أكدت المحكمة أن الإقرار حجة على صاحبه.

الحكمة تلزم المواطن برد المبلغ فورًا

وخلصت المحكمة إلى إصدار حكم على المدعى عليه بعدم استحقاقه الحوالة، وألزمته بردها للطبيبة المدعية فورًا، حسب ما جاء في "عكاظ".
وشددت على أن الحكم يعد نهائيًا لا اعتراض عليه؛ كونه من الدعاوى اليسيرة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال.

الأحكام بالمبالغ التي تقل عن 50 ألف ريال قطعية

وتقول المحامية ميسار الجيلاني: تعدُّ الأحكام حقوقية للمبالغ أقل من 50 ألف ريال من القضايا التي يكون فيها الحكم مكتسب القطعية استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء.
ويعني ذلك أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئنافه.
وقالت إن المحاكم السعودية باتت تفصل في الدعاوى في وقت وجيز؛ وفق منظومة عدلية متكاملة تمنح كل الأطراف حقوقهم المنصوص عليها نظامًا على ثلاث درجات من التقاضي.

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