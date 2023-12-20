الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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بأكثر من 2000 بحث.. المملكة تحتل المركز الأول عربيا والـ31 عالميا في أبحاث الإعاقة

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جهود مركز الملك سلمان للإعاقة
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تصدرت المملكة المركز الأول عربيًا والمرتبة 31 عالميًا في أبحاث الإعاقة في أبحاث الإعاقة بواقع 2747 بحثا.

تعظيم أثر البحوث على الميدان العلمياضافة اعلان

وفي سياق تعظيم أثر البحوث على الميدان العلمي بنشر الأبحاث على المستوى المحلي والعالمي حقق مركز الملك سلمان للإعاقة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بالأبحاث التي أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمعاقين على المستويات كافة والمتعلقة بخدمة التأهيل في مجال الدراسات والأبحاث المتخصصة.

جهود مركز الملك سلمان للإعاقة

ومنذ تأسيسه يعمل مركز الملك سلمان للإعاقة يعمل على زيادة مخرجات البحوث لتوسيع القاعدة المعرفية لقضايا الإعاقة وإشراك الباحثين وتعزيز إنتاجيتهم بأفضل الممارسات في برامج البحوث.
ويكتسب المركز أهميته من خلال من كونه معنيًا بالبحث العلمي الذي يُعد أحد أهم الوسائل التي يمكن توظيفها من أجل التصدي للإعاقة سواء عبر الوقاية منها أو تخفيف أثارها.

نهضة عالمية للرياض في خدمة ذوي الإعاقة

يأتي هذا في وقت نهضت فيه المملكة في خدمة ذوي الإعاقة والاهتمام بشكل ضمن تلقيهم للخدمات إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم عن طريق الوقاية والرعاية والتأهيل.

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