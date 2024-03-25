انفجار شمسي.. مخاوف من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

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وسط مخاوف من انفجار بلازما من الشمس، حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، من عاصفة مغناطيسية شديدة متوقع أن تضرب الأرض خلال ساعات.





عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض



خطورة وتأثير الطرد الكتلي الإكليلي



كيف تحدث العاصفة المغناطيسية؟



تأثيرات العواصف المغناطيسية الأرضية



وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية"، أوضحت الإدارة أن الظروف الحالية تؤثر لعاصفة مغناطيسية شديدة تؤثر على الأرض، ويمكن أن تؤثر على الاتصالات اللاسلكية ونظم الملاحة والشبكات الكهربائية.ووسط تحذيرات من التأثيرات المحتملة للعاصفة، يتوقع أن يظل تأثير العاصفة موجودًا لعدة أيام، مع توصيات بالبقاء على اطلاع بالتحديثات الجوية.وكان مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حذر بعد ظهر أمس الأحد، من أن عاصفة مغناطيسية أرضية كبيرة ستضرب الأرض.ووفق "العربية"، فإنه حسب ساعات العاصفة الجيومغناطيسية، فمن المتوقع أن القذف الكتلي الإكليلي في طريقه ليضرب الأرض اليوم الاثنين، وأن العواصف المغناطيسية الأرضية يمكن أن تصل إلى قوة G2 "متوسطة" وG3 "قوية".وكشفت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أن الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو CME، معروف بأنه عبارة عن انفجار من البلازما والمواد المغناطيسية من الشمس يمكن أن يصل إلى الأرض في غضون 15 إلى 18 ساعة.وأشارت إلى أنه يمكن للانبعاث الإكليلي أن يخلق تيارات في المجال المغناطيسي للأرض ترسل الجسيمات إلى القطبين الشمالي والجنوبي، أما عندما تتفاعل هذه الجسيمات مع الأكسجين والنيتروجين، فيمكن لها أن تخلق الأضواء الشمالية.ولفتت إلى أن الشمس أساسًا تُطلق مغناطيسًا إلى الفضاء، تؤثر هذه المغناطيسية على المجال المغناطيسي للأرض، ليحصل بعدها هذا التفاعل الكبير، ويسمى هذا التفاعل بالعاصفة المغناطيسية الأرضية، والتي تؤثر قوتها على مدى رؤية الأضواء الشمالية في الجنوب.ويمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية الأرضية على الملاحة والاتصالات والإشارات اللاسلكية، في حين يمكن أن يكون لعاصفة G1 تأثيرات طفيفة على شبكة الكهرباء وعمليات الأقمار الصناعية والحيوانات المهاجرة، إضافة إلى تعطيل الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات والكهرباء.