"انفاذ" يعقد 54 مزادًا علنيًا لتصفية 522 عقارًا في 10 مناطق

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يقيم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" 54 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 522 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 10 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 19 - 29 فبراير 2024م.





54 مزاداً علنيًأ لبيع 522 عقارًا في 10 مناطق



28 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم



إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة



وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, حيث سيقام 19 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 227 فرصة عقارية متنوعة.وعقد 5 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 37 عقارًا، و 13 مزادًا لعرض 115 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و27 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 4 مزادات علنية.وتابع، إضافة إلى 28 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف يعرض فيه 19 عقارًا، إضافةً إلى 3 مزادات لعرض 21 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادين بمنطقة حائل لعرض 18 عقارا، و4 مزادات بعسير يعرض من خلاله 24 فرصة عقارية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض 6 عقارات نوعية.وقال المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.