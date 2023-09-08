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انطلاق مؤتمر "البصريات السعودي الثامن" بالرياض في هذا التوقيت

مؤتمر البصريات السعودي الثامن
المؤتمر يبحث في تقنيات البصريات وعلوم الرؤية.
أ أ
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تستضيف مدينة الرياض مؤتمر البصريات السعودي الثامن خلال الفترة من 26 حتى 28 أكتوبر القادم، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً من المملكة وخارجها يستعرضون خلالها 80 ورقة علمية.اضافة اعلان

المستجدات في مجال البصريات الإكلينيكية

 وأوضح رئيس الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور وليد الغامدي، أن المؤتمر الذي يعقد سنوياً يهدف إلى بحث آخر المستجدات في مجال البصريات الإكلينيكية وتطويرها.
إلى جانب إقامة ورش عمل متخصصة، ومعرض لأحدث ما توصلت إليه تقنيات البصريات وعلوم الرؤية.

فحص وعلاج أمراض القرنية

 وبيّن أن موضوعات المؤتمر الذي سينظم بتعاون علمي مع الأكاديمية الأمريكية للبصريات، تشمل فحص وعلاج أمراض القرنية، وتصحيح العيوب الانكسارية.
وتأهيل ضعاف النظر، إلى جانب تشخيص وعلاج مشاكل النظر عند الأطفال ومكافحة الإعاقة البصرية.
 وأشار الغامدي إلى أن الفعالية تستهدف المتخصصين في مجال البصريات من أخصائيين وفنيين بمختلف تخصصاتهم.
كذلك أطباء العيون والمهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.

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