انطلاق تمرين "أسد الجنوب 4" بين القوات البرية ونظيرتها الفرنسية

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انطلقت في مدينة سوميور الفرنسية؛ فعاليات تمرين "أسد الجنوب 4" بين القوات البرية ونظيرتها الفرنسية.

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تعزيز التعاون العسكري



تبادل الخبرات بين البلدين



وافتتح قائد مدارس سوميور العسكرية العميد الركن بنوا أمونيه التمرين، بحضور المشرف على التمرين من المملكة العقيد الركن زياد بن سعد الجليل.عقب ذلك، رُفعت أعلام البلدين إيذانًا بانطلاق التمرين, ثم ألقى العميد الركن بنوا أمونيه كلمة رحّب فيها بالمشاركين من القوات البرية الملكية، منوّهًا بجاهزية واستعداد القوات المشاركة في التمرين.ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين، وتوحيد المفاهيم والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب النظامية وغير النظامية وصنع القرار العسكري.ومن المقرر أن يعُقد على هامش التمرين، ندوات أكاديمية يلقيها عدد من الضباط من كلا الجانبين.