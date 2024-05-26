انطلاق الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود بمكة المكرمة

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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، الحملة الرقابية الشاملة (السابعة) ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية للفترة من 19 مايو وحتى 6 يونيو 2024 م.



إنشاء محطات الوقود وتشغيلها وضبط ذلك:



وتهدف الحملة الرقابية إلى الإسهام في إحكام عملية إنشاء محطات الوقود وتشغيلها وضبط ذلك، ورفع مستوى الخدمة، وجميع الاحتياجات النظامية والمواصفات الفنية، بما يلبي الاحتياجات والطموحات لمستخدمي محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويحقق مستهدفات جودة الحياة والتطور والتميز في قطاع محطات الوقود في مكة المكرمة.وتعمل اللجنة خلال حملاتها الرقابية الشاملة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة كافة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، كما أن الحملة تغطي مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بطريق الهدا، وداخل نطاق بلدية العزيزية الفرعية.