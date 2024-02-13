الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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انطلاق التمرين المشترك "سيف السلام 12" بالمنطقة الشمالية الأسبوع المقبل

سيف الاسلام
تمرين "سيف الإسلام 12"
أ أ
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تنطلق الأسبوع المقبل في المنطقة الشمالية، مناورات التمرين المشترك "سيف السلام 12" بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة.اضافة اعلان
إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وبإشراف من هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة.

انطلاق مناورات التمرين المشترك "سف الإسلام 12"

وأكد المتحدث الرسمي باسم تمرين "سيف السلام 12" العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي أن التمرين يهدف إلى التدريب على خطط التحرك والانتشار، وإعادة الانتشار، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والقدرة على إدامة العمليات العسكرية للقوات المسلحة.
وأضاف أن التمرين يهدف إلى التدريب على دمج الجهود وتوحيدها للقوات العسكرية لتحقيق مفهوم العمليات المشتركة للقوات المشاركة من خلال ممارسة مهام وواجبات وإجراءات قيادتها.


التدريب على العمليات البرية والجوية والبحرية

وأوضح أن التمرين سيشهد التدريب على العمليات البرية والجوية والبحرية وعمليات الدفاع الجوي، وعمليات الاستخبارات والاستخبارات المضادة.
وأشار إلى التمرين يهدف إلى تبادل المعلومات وإجراءات التعامل مع تهديدات أسلحة التدمير الشامل، والقيادة والسيطرة، والإسناد الطبي وأمن الحدود، ومكافحة الألغام، وعمليات المعلومات، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين افتراضي للتعامل مع مختلف العمليات السيبرانية.

التدريب الميداني لجميع القوات المشاركة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التمرين يشتمل على عدة مراحل، حيث يبدأ بمرحلة الإعداد والتجهيز ومن ثم مرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي وتمرين مركز القيادة، ومرحلة ختام التمرين وسيُنفذ فيها التدريب الميداني لجميع القوات العسكرية المشاركة.

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