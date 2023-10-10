انطلاق التمرين البحري السعودي - الصيني "السيف الأزرق-3"

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انطلقت في معسكر نانتينغ بمدينة تشانجيانغ الصينية، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-3".



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مجموعة الأمن البحرية الخاصة





تعزيز التعاون بين القوات البحرية في البلدين





الإرهاب البحري والقرصنة البحرية



وذلك بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بمجموعة الأمن البحرية الخاصة مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية.ويهدف التمرين الذي سيُنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية.وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، إضافةً إلى رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.