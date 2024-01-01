انطلاق التصفيات الأولية "لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم" بتبوك

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انطلقت اليوم بمقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك, التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445هـ. اضافة اعلان



وينظم هذه المسابقة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة، وتستمر على مدى يومين, بمشاركة عددٍ من المتسابقين والمتسابقات من تبوك ومحافظات المنطقة.





معلماً من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن



وأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري، أن هذه المسابقة تعد معلماً من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، وربط الناشئة بالقرآن الكريم وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.وأوضح الشمري أن التصفيات الأولية للمسابقة تهدف إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية في شهر شعبان القادم ــ بإذن الله ــ في الرياض, التي يبلغ مجموع جوائزها (7.000.000) ريال للفائزين في أفرعها الستة.