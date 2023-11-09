الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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انطلاق الاختبارات التحريرية الأحد.. وهذه خطوات الاطلاع على النتيجة

الاختبارات
اختبارات الفصل الدراسي الأول
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تنطلق الأحد القادم، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مراحل التعليم العام.

آخر أيام الفصل الدراسي الأول

ينتظم طلاب وطالبات المملكة في اختبارات الفصل الدراسي الأول، اعتبارًا من الأحد 12 نوفمبر 2023، على أن يتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 1/5/1445هـ، وهو آخر أيام الفصل الدراسي الأول.

الاطلاع على النتيجة

يمكن للآباء والأمهات الاطلاع على نتيجة أبنائهم بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور، ومن خلال الخطوات التالية:
1ـ الدخول على موقع نور.
2ـ تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.
3ـ النزول إلى اسم الطالب في الصفحة الرئيسة.
4ـ الانتقال إلى إشعار بنتيجة الطالب.

بداية الفصل الدراسي الثاني

ينطلق الفصل الدراسي الثاني في يوم 12/5/1445هـ، ويشهد الفصل أول إجازة مطولة يوم 17/12/2023، على أن تكون إجازة منتصف الفصل يوم 4/1/2024.

خدمات يقدمها نظام نور

ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.
كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

جداول الامتحانات

أيضا من خلال نظام نور، يمكن للطلاب الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

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