انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض

أ أ

انطلقت فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت. اضافة اعلان





الطروف الاستثنائية:



نجاح القمة:





جاء ذلك استجابة للظروف الاستثنائية التى تشهدها غزة والأراضى الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: "يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين".وأضاف: "يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة".وتابع: "لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح".