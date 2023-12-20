انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022

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أعلنت الهيئة العام للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ركاب النقل العام في الحافلات بنسبة 234% لعام 2022م.

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ركاب حافلات النقل العام بالسعودية في 2022

أعداد الوفيات في السعودية بسبب الحوادث المرورية خلال 2022



وكشف الهيئة، أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب بمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021.وأوضحت أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 مليون طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021.وبلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021م، حيث بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال العام الماضي 16,962 ألف حادث، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021.وأحصت الهيئة، وفاة 4 آلاف و555 شخصًا الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م.وأشارت إلى أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021.وبلغ عدد المركبات خلال العام السابق 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م.كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.